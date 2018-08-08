"Кто сказал, что Путин вечен?": Тука оценил шансы добиться от РФ репараций за Крым и Донбасс

В МВОТ уверены, что Россия будет всячески сопротивляться, как в процессе судебных процессов, так и после возможного решения о необходимости возместить убытки за оккупацию.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука уверен, что у Украины получится добиться от России выплаты компенсации за оккупацию украинских территорий.

Как рассказал Тука в интервью изданию «Апостроф», анонсированный президентом межведомственный координационный орган, который призван заставить Россию возместить ущерб за оккупацию украинских территорий, уже в процессе создания. Положение о его создании уже сейчас находится в Министерстве юстиции на юридическом мониторинге. Чиновник отметил, что сейчас нужно решить целый комплекс вопросов, связанных с нанесением ущерба нашему государству и бизнес-структурам.

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На вопрос журналиста о том, есть ли возможность оценить объем ущерба на неподконтрольных территориях, Тука ответил утвердительно. «Здесь нам будет нужно очень тщательно сотрудничать с нашими спецслужбами, у которых есть очень разветвленная агентурная сеть, для того чтобы собрать в кучу всю информацию и обобщить, проанализировать ее. Это огромный пласт работы», – сказал он.

Тука уверен, что Россия будет всячески сопротивляться, как в процессе судебных процессов, так и после решения о необходимости возместить убытки за оккупацию. Однако он считает, что добиться выплаты репараций возможно.

«Кто сказал, что Путин вечен и Россия в современном виде тоже вечная? Я прекрасно осознаю, что будет оказано огромное сопротивление, как со стороны самой Российской Федерации, так и будут применены международные механизмы с привлечением различных пророссийских политических или международных структур для лоббирования интересов РФ именно в этом вопросе. Но это абсолютно не свидетельствует о том, что, во-первых, этого не надо делать и, во-вторых, что это невозможно. Я убежден, что именно так и будет, но когда это произойдет, это зависит от многих внешних факторов», – подчеркнул Тука.