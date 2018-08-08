Порошенко сделал сыну подарок на 10 миллионов

По состоянию на 2017 год дом принадлежал Порошенко, а недвижимостью бесплатно пользовались члены семьи президента.

Президент Украины Петр Порошенко подарил старшему сыну и народному депутату Украины от БПП Алексею Порошенко 1,1 млн грн, а также часть прав на жилой дом в с. Козин (Обуховский район, Киевская область).

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Соответствующие данные содержатся в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии Алексея Порошенко, размещенном в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, сын Порошенко вчера, 7 августа, получил долю в праве собственности на жилой дом с надворными постройками, стоимость которой оценили в 9530492 гривни. Общая площадь недвижимости составляет 1331,7 кв. м, а стоимость - 30 млн грн.

Вместе с тем, согласно данным реестра электронных деклараций за 2017 год, дом принадлежал Петру Порошенко. При этом супруга президента Марина Порошенко, две дочери и младший сын бесплатно им пользовались.