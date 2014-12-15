Боевики переходят к тактике диверсий - экс-глава разведки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

«Ситуация на востоке не улучшилась существенно. Российская Федерация и экстремистские силы меняют тактику. Вместо масштабных военных операций проводятся диверсионные, разведывательные", - сказал он.

Читайте такжеБоевики взорвали железнодорожный мост возле ДонецкаВ частности, именно с этим бывший глава разведки связывает запрет работы трех аэропортов в центре и на востоке Украины.

"Уже сейчас есть реальные угрозы воздушному пространству: есть оперативные данные о том, что представители «ЛНР», «ДНР» при содействии спецслужб РФ пытаются провести ряд мероприятий, связанных с полетами самолетов в зоне Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей. Исходя из этого, приняты соответствующие меры безопасности", - сказал Маломуж.

Госавиаслужба полностью запретила полеты в аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожья 13 декабря из соображений безопасности. Запрет продлен до утра 16 декабря.