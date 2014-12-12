Госавиаслужба полностью закрыла полеты в Запорожье, Днепропетровск и Харьков

Об этом сообщил УНИАН глава ГАС Денис Антонюк.

«Закрыли сегодня с 22.00 UTC (00:00 киевского времени) полеты в Харьков, Днепропетровск, Запорожье. По соображениям безопасности», - сказал он.

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Антонюк не сообщил причин и подробностей решения, а также не сказал, когда полеты в эти аэропорты будут возобновлены.

Полеты в другие аэропорты – Одессы, Львова и Киева выполняются в действующем режиме.