Госавиаслужба полностью закрыла полеты в Запорожье, Днепропетровск и Харьков
23:01, 12 декабря 2014Общество
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Государственная авиационная служба с 00.00 киевского времени закрыла все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье
Госавиаслужба полностью закрыла полеты в Запорожье, Днепропетровск и Харьков/ radioscanner.ru
Об этом сообщил УНИАН глава ГАС Денис Антонюк.
«Закрыли сегодня с 22.00 UTC (00:00 киевского времени) полеты в Харьков, Днепропетровск, Запорожье. По соображениям безопасности», - сказал он.
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Антонюк не сообщил причин и подробностей решения, а также не сказал, когда полеты в эти аэропорты будут возобновлены.
Полеты в другие аэропорты – Одессы, Львова и Киева выполняются в действующем режиме.
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