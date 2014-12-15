Минобороны: аэропорты Харькова, Запорожья и Днепропетровска закрыты из соображений безопасности

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир сегодня на брифинге. «У нас нет другой информации, кроме той, что эти аэропорты (Харькова, Запорожья и Днепропетровска - УНИАН) были закрыты в связи с вопросами безопасности», - отметила она.

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Также Виктория Кушнир добавила, что «согласно закону Украины о борьбе с терроризмом, отвечает за это направление работы СБУ».

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба с 13 декабря закрыла все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье по соображениям безопасности. Запрет продлен до утра вторника, 16 декабря.