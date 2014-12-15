Минобороны: аэропорты Харькова, Запорожья и Днепропетровска закрыты из соображений безопасности
10:29, 15 декабря 2014Политика
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Аэропорты Харькова, Запорожья и Днепропетровска закрыты в связи с вопросами безопасности.
Три аэропорта закрыты до 16 декабря / cryptozoo.ru
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир сегодня на брифинге. «У нас нет другой информации, кроме той, что эти аэропорты (Харькова, Запорожья и Днепропетровска - УНИАН) были закрыты в связи с вопросами безопасности», - отметила она.
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Также Виктория Кушнир добавила, что «согласно закону Украины о борьбе с терроризмом, отвечает за это направление работы СБУ».
Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба с 13 декабря закрыла все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье по соображениям безопасности. Запрет продлен до утра вторника, 16 декабря.
Аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожья не будут работать до вторника
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