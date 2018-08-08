Порошенко нащупал новое дно: половина опрошенных украинцев не голосовала бы за него ни в коем случае

13:49, 08 августа 2018
Политика
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Порошенко возглавляет антирейтинг электоральных симпатий украинцев / фото president.gov.ua

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Так, половина респондентов заявили, что не голосовали бы за него ни в коем случае.

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В то же время, опрос показал, что лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка не поддержали бы в любом случае 26-29% опрошенных.

18% опрошенных ни за что не поддержали бы лидера «Свободы» Олега Тягнибока, 17% - лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, 15% - лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича, 13% - лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, 11% - музыканта Святослава Вакарчука.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте старше 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Сроки проведения: 20 июля – 3 августа 2018 г.

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Теги: #выборы#Петр Порошенко#президент Украины