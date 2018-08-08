Порошенко нащупал новое дно: половина опрошенных украинцев не голосовала бы за него ни в коем случае

Половина респондентов заявили, что не голосовали бы за него ни в коем случае.

Антирейтинг электоральных симпатий украинцев возглавляет действующий президент Украины Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Так, половина респондентов заявили, что не голосовали бы за него ни в коем случае.

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В то же время, опрос показал, что лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка не поддержали бы в любом случае 26-29% опрошенных.

18% опрошенных ни за что не поддержали бы лидера «Свободы» Олега Тягнибока, 17% - лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, 15% - лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича, 13% - лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, 11% - музыканта Святослава Вакарчука.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте старше 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Сроки проведения: 20 июля – 3 августа 2018 г.