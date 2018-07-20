Тука узрел в идее «референдума» на Донбассе желание России уйти

В то же время заместитель министра подчеркнул, что никакие референдумы подобного рода не предусмотрены Конституцией Украины.

Идея президента России Владимира Путина о возможности проведения референдума на Донбассе, которую он озвучил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствует о том, что Москва ищет пути выхода из Донбасса.

Об этом заявил в эфире Радио НВ заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"С моей точки зрения, это свидетельствует о том, что хорошо ли, плохо ли, но это свидетельствует о том, что Москва ищет пути выхода из Донбасса. Один из таких путей им видится в проведении псевдореферендума", - заявил Тука.

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В то же время заместитель министра подчеркнул, что никакие референдумы подобного рода не предусмотрены Конституцией Украины, и, кто бы их не проводил, они никогда не будут признаны Украиной.

"Поэтому с точки зрения юридической - это полный нонсенс", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, Путин во время состоявшейся 16 июня в Хельсинки встречи с Трампом предложил провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина говорится о проведении голосования жителями оккупированных территорий об их статусе с участием международного сообщества.