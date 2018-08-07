"Полуостров-авианосец": российский политик объяснил, зачем Путину на самом деле Крым

По словам российского оппозиционера, Путину на самом деле не нужен Крым "в качестве территории экономической деятельности".

России аннексированный Крым нужен лишь как очередная военная база, на развитие которого никто средств выделять не будет.

Об этом в колонке на "Апострофе" написал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

"Россия не ставит задачу развивать Крым. Речь идет о всего лишь о "полуострове-авианосце", который Москва собирается использовать. И уже эффективно использует, ограничив какие-то возможности других черноморских государств. Для Украины фактически перекрыто Азовское море — Россия контролирует там коммерческую, экономическую и военную деятельность. В отличие от Турции, которая, контролируя Босфор, все-таки не принимает выгодных для себя политических решений, Россия в данном случае ориентировалась на политические результаты. Так что вряд ли проблема с водой будет решена. Тем более, что сейчас режим экономии вводится по разным проектам. Я изучаю сейчас пропагандистские кампании, и активность в этой области ослабла на порядок. Во всяком случае, для российской аудитории. Явно видно, что сегодня внимание сосредоточено на пропаганде "на экспорт", - пишет он.

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По словам политика, президенту России Владимиру Путину на самом деле не нужен Крым.

"России, на самом деле, не нужен Крым в качестве территории экономической деятельности. Чем меньше там будет народу, чем больше людей оттуда уедут — в Россию, [материковую] Украину, — тем управляемее будет Крым. Крымские татары — это огромная заноза для российских спецслужб, российского политического процесса. Это маленькая группа людей, и она вполне в состоянии решить для себя проблему воды с помощью опреснителей. Но Россия, конечно, эту проблему решать не будет", - уверен Боровой.