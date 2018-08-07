"Полуостров-авианосец": российский политик объяснил, зачем Путину на самом деле Крым
России аннексированный Крым нужен лишь как очередная военная база, на развитие которого никто средств выделять не будет.
Об этом в колонке на "Апострофе" написал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
"Россия не ставит задачу развивать Крым. Речь идет о всего лишь о "полуострове-авианосце", который Москва собирается использовать. И уже эффективно использует, ограничив какие-то возможности других черноморских государств. Для Украины фактически перекрыто Азовское море — Россия контролирует там коммерческую, экономическую и военную деятельность. В отличие от Турции, которая, контролируя Босфор, все-таки не принимает выгодных для себя политических решений, Россия в данном случае ориентировалась на политические результаты. Так что вряд ли проблема с водой будет решена. Тем более, что сейчас режим экономии вводится по разным проектам. Я изучаю сейчас пропагандистские кампании, и активность в этой области ослабла на порядок. Во всяком случае, для российской аудитории. Явно видно, что сегодня внимание сосредоточено на пропаганде "на экспорт", - пишет он.
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По словам политика, президенту России Владимиру Путину на самом деле не нужен Крым.
"России, на самом деле, не нужен Крым в качестве территории экономической деятельности. Чем меньше там будет народу, чем больше людей оттуда уедут — в Россию, [материковую] Украину, — тем управляемее будет Крым. Крымские татары — это огромная заноза для российских спецслужб, российского политического процесса. Это маленькая группа людей, и она вполне в состоянии решить для себя проблему воды с помощью опреснителей. Но Россия, конечно, эту проблему решать не будет", - уверен Боровой.