За сутки террористы 14 раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В основном боевики вели огонь из стрелкового оружия. Однако для провокаций нарушения режима прекращения огня один раз использовалась система РСЗО БМ-21 «Град», минометы и ПТУР, говорится в сообщении.

По данным штаба, в зону поражения вражеского огня попали районы населенных пунктов Фрунзе, Крымское, Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Никишино, Дебальцево.

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В международном аэропорту «Донецк» украинские воины продолжают удерживать занятые рубежи, подчеркнули в штабе.

Артиллерия сил АТО и военнослужащие подразделений ответный огонь на провокационные действия боевиков не открывали, говорится в сообщении.

Подразделения сил АТО продолжают выполнение задач по удержанию занятых рубежей и позиций: блокпостов, опорных пунктов, базовых лагерей и возобновления боеспособности подразделений, добавили в пресс-центре.