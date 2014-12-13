ГПУ: Адвокаты чиновников времен Януковича пытаются найти щели в законах, чтобы ЕС снял санкции против их подзащитных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов, комментируя информацию, что ЕС может снять персональные санкции против некоторых бывших украинских высокопоставленных должностных лиц из-за того, что Совет ЕС получил информацию от правоохранительных органов Украины, что в отношении их прекращено уголовное преследование.

Карпунцов напомнил, что в свое время бывший советник Януковича Андрей Портнов пытался уверить общественность, что убивший человека народный депутат Виктор Лозинский не преступник, а герой.

“Поэтому я хотел бы, чтобы журналисты пользовались проверенной информацией. У меня есть официальная информация о должностных лицах, на которых наложены санкции, в том числе и нашими европейскими партнерами. Что касается того, будут или не будут сняты санкции, то есть определенные процессуальные моменты в связи с тем, что невозможно вручить подозрение непосредственно тем или иным фигурантам, по которым ведется расследование уголовных дел. И, конечно, этими процессуальными моментами пользуются эти люди, чтобы избежать ответственности, скрываясь, в частности в Российской Федерации”, - сказал Карпунцов.

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Он также прибавил, что адвокаты умело используют пробелы действующего Уголовного процессуального кодекса, например, когда из-за десятков отводов судей блокируют рассмотрение дел.

«То есть я хочу сказать, что в новом УПК есть множество уловок, которыми пользуется знающий адвокат и блокирует принятие того или иного процессуального решения», - отметил Карпунцов.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря, в Брюсселе европейский дипломат сообщил, что в Совете ЕС продолжается обсуждение вопроса об отмене санкций против отдельных украинцев, к которым из-за злоупотребления бюджетными средствами были применены меры пресечения.

Дипломат напомнил, что персональные санкции были введены ЕС более чем к 20 лицам за злоупотребления с бюджетными средствами, это должностные лица режима Януковича.

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”Это было сделано в тесном сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами, которые предоставили нам имена лиц, в отношении которых проводились расследования. Сейчас мы получили новости из Киева, от правоохранительных органов, что в отношении некоторых из этих людей расследование больше не будет проводиться. Тогда возникает вопрос, должны ли мы вычеркнуть из списка этих людей”, - объяснил он.

Справка УНИАН. ЕС 5 марта заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

В списке – экс-президент Янукович и его сыновья Александр и Виктор, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-председатель СБУ Александр Якименко, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев и его брат Сергей, экс-заместитель главы Администрации президента Портнов, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-председатель Минздрава Раиса Богатырева, бывший советник Януковича Игорь Калинин.

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В июне иностранные СМИ сообщали, что Янукович, его сыновья и шестеро других бывших высокопоставленных должностных лиц, фигурирующих в санкционном списке Европейского Союза, подали иски на решение ЕС о замораживании их активов.

Кроме того, четверо граждан Украины, которые попали к «черные» списким, написали в Совет ЕС письменные запросы для получения доказательств, что также может свидетельствовать о намерениях подачи ими исков. Это бывший генеральный прокурор Украины Пшонка и его сын Артем, экс-глава СБУ Якименко и экс-министр внутренних дел Захарченко.