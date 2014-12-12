Адвокаты Савченко просят приостановить дело, летчица может начать голодовку

Защита украинской летчицы Надежды Савченко просит Следственный комитет России о приостановлении уголовного дела, ввиду ее статуса военнопленной.

Об этом сообщил один из адвокатов Савченко Марк Фейгин в своем Twitter.

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"В соответствие с международными обязательствами России, все следственные действия в отношении Савченко должны быть приостановлены. В ближайшие дни последуют заявления в МИД РФ и ООН. Мы будем настаивать на выполнении обязательств Женевских конвенций в отношении Савченко", - заявил он.

Также Савченко как военнопленная обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой предпринять меры для перевода ее в Украину.

По его словам, летчица может начать голодовку в случае игнорирования ее прав, как военнопленной.