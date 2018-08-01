В США судья попросил прокуроров не называть украинских клиентов Манафорта "олигархами"

"Этот термин может означать, что Манафорт связывался с "презренными людьми", и поэтому и сам он презираем. Этот не тот метод, который мы используем в Америке", - сказал судья.

Судья, ведущий дело экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, попросил прокуроров не использовать термин "олигархи" в отношении его украинских клиентов.

Как передает РБК, предъявленные Манафорту обвинения, в частности, заключаются в получении средств от лиц, связанных с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича за услуги по лоббированию их интересов. Термин "олигархи" прокуроры использовали для описания клиентов Манафорта.

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Судья Томас Эллис обратился к прокурорам и указал на то, что слово "олигарх" носит "уничижительное" значение. Таким образом, говоря о связях Манафорта с олигархами, прокуроры без достаточных оснований принижают его самого. "Этот термин может означать, что Манафорт связывался с "презренными людьми", и поэтому и сам он презираем. Этот не тот метод, который мы используем в Америке", - сказал судья.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Манафорта заявил, что украинские бизнес-партнеры требовали от него не регистрировать доходы. Манафорта обвиняют в уклонении от налогов с использованием махинаций и офшоров. Всего для сокрытия доходов Манафорт открыл порядка 30 банковских счетов в трех различных странах. При этом в США он вел роскошный образ жизни и тратил крупные суммы на элитную недвижимость и дорогую одежду.