Террористы не пустили наблюдателей ОБСЕ в Антрацит и Новоазовск

02:44, 12 декабря 2014
Политика
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Террористы Донбасса не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Антрацит Луганской области и Новоазовск Донецкой области. 

УНИАН


Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ, сообщают Подробности.

"10 декабря на контрольно-пропускном пункте за пределами г. Антрацит специальной мониторинговой миссии был запрещен доступ в город вооруженными людьми, относящимся к так называемой "ЛНР", - говорится в отчете.

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Отмечается, что во время поездки из Лутугино в Красный Луч Луганской области наблюдатели зафиксировали пять зеленых грузовиков без номерных знаков.

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