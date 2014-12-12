Террористы не пустили наблюдателей ОБСЕ в Антрацит и Новоазовск
02:44, 12 декабря 2014Политика
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Террористы Донбасса не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Антрацит Луганской области и Новоазовск Донецкой области.
Террористы не пустили наблюдателей ОБСЕ в Антрацит и Новоазовск / УНИАН
Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ, сообщают Подробности.
"10 декабря на контрольно-пропускном пункте за пределами г. Антрацит специальной мониторинговой миссии был запрещен доступ в город вооруженными людьми, относящимся к так называемой "ЛНР", - говорится в отчете.
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Отмечается, что во время поездки из Лутугино в Красный Луч Луганской области наблюдатели зафиксировали пять зеленых грузовиков без номерных знаков.
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