Правильный геотег: ведущее кремлевское СМИ разместило фото с украинским Севастополем (фото)

На скриншоте, сделанном на странице ТАСС в Instagram, видно сидящего за бортом корабля «Комета 120М» Медведева, а сверху указана правильная локация – «Sevastopol, Ukraine».

Кремлевское информационное агентство ТАСС поставило корректный геотег, описывая визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в оккупированный Севастополь.

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На это обратил внимание пользователь Василий Максимов, разместив на своей странице в Facebook соответствующий скриншот.

На скриншоте, сделанном на странице ТАСС в Instagram, видно сидящего за бортом корабля «Комета 120М» Медведева, а сверху указана правильная локация – «Sevastopol, Ukraine».

«Тот случай, когда кто-то в ТАССе просто поставили правильный геотег, а в итоге пришлось его удалять вместе с кучей комментов. Но именно на этот случай и придумали такую штуку как скриншот», – отметил Максимов.