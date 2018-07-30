Грубое нарушение норм международного права: МИД Украины выразил протест из-за посещения Медведевым оккупированного Крыма

В министерстве подчеркнули, что пребывание Медведева на территории Крыма является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Россией норм международного права.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на территории оккупированного Крыма 28-29 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В этой связи сказано, что МИД Украины "неоднократно подчеркивал недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в его международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Читайте также"Политики с пониженным порогом политической гигиены": Украина осудила визит чешских депутатов в Крым

Украинские дипломаты подчеркивают, что пребывание Медведева на территории Крыма является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права, обязательств по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» A/Res/ 68/262 от 27 марта 2014 года, «Состояние с правами человека в Автономной Республике и Крым и г. Севастополь (Украина)»A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года,« Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)» A/Res/72/190 от 19 декабря 2017 года.

"Автономная Республика Крым и город Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах. Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давала надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введения санкций против государства-оккупанта", - подчеркнули дипломаты.