Семенченко: Расходы на армию должны составлять 10% ВВП, а 5% - это показатель мирного времени

Расходы на армию должны составлять, по меньшей мере, 10% ВВП.

Такое мнение выразил народный депутат от ”Самопомочи”, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Семен Семенченко сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Я думаю, что это должно быть на уровне 10% от ВВП, потому что 5% - это очень мало. Это, в сущности, показатель мирного времени. Тем более, зная нашу систему, как минимум, 10% необходимо сейчас. Другое дело, что будет больше шансов это (соответствующее решение) провести, если мы покажем, откуда мы это возьмем», - сказал он.