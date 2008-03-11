Тысячи жителей Феодосии пришли проститься с мэром города

Сегодня в Феодосии прошла гражданская панихида по мэру Владимиру Шайдерову, скоропостижно скончавшемуся в субботу, 8 марта.

Отдать последние почести В.Шайдерову, который трижды избирался на пост Феодосийского городского председателя, пришли тысячи феодосийцев, сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады АРК Алла ГОРЕВА.

В траурных мероприятиях приняли участие глава крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО, председатель Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА, Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Леонид ЖУНЬКО, депутаты парламента автономии и члены правительства АРК. Руководство Крыма выразило соболезнования родным и близким В.Шайдерова, а также жителям Феодосии.

Похороны В. Шайдерова состоялись на городском кладбище.

Как сообщал УНИАН, 8 марта скоропостижно скончался мэр Феодосии В.Шайдеров. 11 апреля ему бы исполнилось 52 года. Мэру стало плохо во время игры в футбол. По предварительным данным, причиной смерти послужила сердечная недостаточность.

В.Шайдерова трижды – в 1998, 2002, 2006 годах – избирали Феодосийским городским председателем. Награжден рядом орденов и медалей.

По итогам 2007 года в общенациональном конкурсе «Человек года» мэр Феодосии был признан «Лучшим городским председателем», но получить эту награду он не успел.