Денисова просит немецкого омбудсмена посодействовать в организации встречи с Сенцовим

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнула важность давления международного сообщества на власти РФ для защиты прав украинских политзаключенных в России.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит правительственного комиссара по политике в области прав человека и гуманитарной помощи МИД Германии Бербель Кофлер поспособствовать в организации встречи с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии города Лабытнанги (РФ).

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

В частности, Денисова подчеркнула, что поддержка и давление международного сообщества в решении сложной ситуации с обеспечением и защитой прав украинских политзаключенных в России, имеет чрезвычайно большое значение и будет способствовать позитивному решению проблемы.

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«Вынуждена признать, что во время моего двухнедельного пребывания на территории России в июне этого года предоставленные мне как Уполномоченному Верховной Рады по правам человека гарантии безусловного и беспрепятственного допуска к заключенным гражданам Украины, о которых договаривались президенты двух стран, так и не были соблюдены Владимиром Путиным», - заявила Денисова.

«В то же время информация из разных источников о состоянии здоровья Олега Сенцова, который на сегодняшний день голодает почти 80 дней, очень противоречива. Она требует независимой проверки путем моей личной встречи с Олегом. В связи с этим прошу вашего возможного содействия в данном вопросе», - говорится в письме украинского омбудсмена.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Уполномоченный Федерального правительства Германии по правам человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер выразила надежду, что власти Российской Федерации обеспечат необходимую медицинскую помощь украинскому режиссеру Сенцову.