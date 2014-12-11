Под Горловкой российские войска подтянули противотанковую батарею - источник

14:06, 11 декабря 2014
Политика
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В горловском районе Донецкой области российские войска подтянули батарею противотанковых орудий. 

Министерство обороны Украины

Об этом УНИАН сообщил источник в штабе АТО.

По данным источника, день тишины используется для перестроения войск и укрепления обороны. 

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки террористы 22 раза нарушали режим тишины. Огонь велся из минометов, стрелкового оружия, зенитных установок и вооружения танка.

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