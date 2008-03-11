Герман подсчитала, сколько получил бы каждый пенсионер “за счет” НАТО

«В этом году правительство Юлии Тимошенко решило потратить на рекламу НАТО пять миллионов гривен. Если бы эти деньги отдать пенсионерам, которые получают минимальную пенсию, то можно было бы добавить по 470 гривен каждому из почти одиннадцати тысяч менее всего обеспеченных пожилых людей», - заявила нардеп от ПР Анна Герман. Таким образом одиннадцать тысяч пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, могли бы удвоить ее за счет расходов, запланированных правительством Тимошенко на рекламу НАТО, приводит мнение Анны Герман пресс-служба Партии регионов

”НАТО же - достаточно богатый институт, - считает Герман, - и пусть Альянс сам платит за свою рекламу, в Украине в том числе. Рекламу, которую, кстати, почему-то так стыдливо называют программой информирования…»