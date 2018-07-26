Черновицкий горсовет досрочно прекратил полномочия мэра Каспрука (видео)

Соответствующее решение депутаты приняли сегодня путем тайного голосования.

Черновицкий городской совет досрочно прекратил полномочия городского головы областного центра Алексея Каспрука.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня путем тайного голосования.

В частности, за отставку Каспрука проголосовало 29 депутатов. Члены счетной комиссии зафиксировали один испорченный бюллетень. 13 депутатов не голосовали, о чем они заявили публично.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Алексея Каспрука. Свой поступок он объяснил плохим состоянием дорог и инфраструктуры в городе.

31 мая 2018 года депутаты горсовета под давлением возмущенных жителей города сняли с повестки дня этот проект решения. Однако в июне секретарь Продан повторно зарегистрировал проект решения об отставке Каспрука.

Справка УНИАН. В состав Черновицкого горсовета входит городской голова Алексей Каспрук (внефракционный), секретарь Василий Продан (фракция «Родной город») и 41 избранник. Депутатский корпус состоит из пяти фракций («Родной город», «БПП «Солидарность», «Батькивщина», «Свобода» и «Народный контроль». В горсовете депутатское большинство составляют избранники, ориентированные на Василия Продана и против Алексея Каспрука.

Каспрук дважды избирался мэром Черновцов. 25 мая 2014 года он был избран на внеочередных выборах в горсовет с результатом 55,38%. Его оппонент Виталий Михайлишин тогда получил 16,29% голосов.

На очередных местных выборах 25 октября 2015 года Каспрук был избран мэром во втором туре с результатом 62,6%. Михайлишин же получил поддержку 34,5% избирателей.