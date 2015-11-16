Избирком Черновцов установил результаты выборов: побеждает действующий мэр города

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая городская избирательная комиссия.

"Сегодня, 16 ноября, в 04 час. 10 мин. Черновицкая городская избирательная комиссия Черновицкой области на своем заседании установила результаты повторного голосования с выборов Черновицкого городского председателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно протокола комиссии, городским главой Черновцов избран действующего мэр города Алексе Каспрук.

Сьогодні, 16 листопада, о 04 год. 10 хв. Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області на своєму засіданні вст... Posted by Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області on Sunday, November 15, 2015

Перед этим избирательная комиссия сообщала, что, по состоянию на 2:05, обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий по повторному голосованию с выборов Черновицкого городского главы.

По этим данным, Алексей Каспрук получил 64,47% голосов избирателей, Виталий Михайлишин - 35,53%.

Станом на 2.05 опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій з повторного голосування з виборів Чернівецького ... Posted by Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області on Sunday, November 15, 2015

Напомним, явка на выборах в Черновицкой области, по окончательным данным ЦИК, составила 29,19%.