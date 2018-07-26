Каждый шестой патрульный автомобиль попал в ДТП и не работает

В отдельных подразделениях патрульной полиции технически неисправны почти половина имеющихся автомобилей.

Национальная полиция не может эксплуатировать 79 собственных автомобилей из-за их технической неисправности, а еще более 300 автомобилей разбиты в авариях.

Об этом сообщают "Наши гроши", ссылаясь на отчет Счетной палаты по аудиту эффективности использования бюджетных средств, который проводился с 7 декабря 2017 года по 1 марта 2018 года.

По данным отчета, патрульная полиция имеет 1876 автомобилей, большинство которых получены в 2015-2016 годах. Из этих автомобилей 1196 – «Toyota Prius».

На время аудита каждая пятая машина не эксплуатировалась. В том числе каждая шестая патрульная машина (313 штук) не работала из-за повреждений, полученных вследствие ДТП. Еще 79 машин не эксплуатировались из-за технической неисправности.

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В отдельных подразделениях патрульной полиции технически неисправны почти половина имеющихся автомобилей.

В управлении патрульной полиции во Львовской области из 92 автомобилей в нерабочем состоянии и не эксплуатируются 47, в том числе 43 патрульных автомобиля. В управлении патрульной полиции в г. Киеве из имеющихся 300 автомобилей в нерабочем состоянии находится 105, из которых 95 повреждены в результате ДТП.

В целом же некоторые машины попадали в ДТП по несколько раз и всего в течение 2016-2017 годов был поврежден 951 автомобиль патрульной полиции. Несколько автомобилей управления патрульной полиции в Киеве попадали в ДТП от 6 до 8 раз.

Вследствие выхода автомобилей из строя Департамент патрульной полиции потратил 2,59 млн грн. в 2016-2017 годах. Решение о восстановлении или списании битых автомобилей руководством Департамента не принималось, из-за чего при хранении на открытых площадках состояние машин ухудшается. И в ряде случаев стоимость восстановления техники уже превышает ее балансовую стоимость.

При этом аудиторы установили, что полиция не провела служебные расследования по 174 ДТП с участием патрульных автомобилей. Следовательно виновные в этих авариях не установлены.

В результате количество патрулей уменьшается, а нагрузка на патрульных возрастает, что приводит к текучести кадров. При этом качество выполнения заданий не улучшается, отметили аудиторы.

Счетная палата также отмечает, что автомобили патрульной полиции часто не оборудованы видеорегистраторами. Например, управление патрульной полиции в Харьковской области получило 80 автомобильных камер, не укомплектованных картами памяти, из-за чего регистраторы не используются.