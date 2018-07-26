САП закрыла дело о незадекларированных нардепом Дзензерским 4 миллиардов гривень

Антикоррупционное бюро планирует обжаловать решение прокурора.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по факту невнесения народным депутатом Украины Денисом Дзензерским в ежегодные декларации сведений о финансовых обязательствах на общую сумму более 4 млрд грн.

Как сегодня сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, соответствующее решение прокурор САП принял 24 июля.

«Решение принято якобы на основании «научных разъяснений» относительно толкования понятия «финансовые обязательства». Национальное антикоррупционное бюро Украины уверено, толковать законодательство имеет право только Конституционный суд, а не отдельные ученые или институты. Следовательно, решение прокурора НАБУ планирует обжаловать», - заявили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, по результатам проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, поданных народным депутатом Украины от "Народного фронта" Денисом Дзензерским, было установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму 3 млрд 185 млн 432 тыс. 215,78 грн.

Эти обязательства возникли у депутата на основании решений Бабушкинского и Октябрьского районных судов г. Днепропетровска, вступивших в законную силу, о взыскании с него как с поручителя по обязательствам задолженности по кредитным договорам.

Такие финансовые обязательства Дзензерский не указал и в декларации за следующий год. "Учитывая решения судов, вступившие в законную силу в 2016 году, их размер на конец отчетного периода составил уже 4 млрд 823 млн 675 тыс. 079,14 грн.

В свою очередь, народный депутат не отрицал, что он знал об открытом на основании соответствующих судебных решений исполнительном производстве и наличии у него как у поручителя финансовых обязательств, однако не считает, что такие обязательства подлежат декларированию.