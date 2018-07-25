"Дела Майдана" передадут в ГБР не раньше ноября 2019 года

Глава ГБР отметил, что органы прокуратуры продолжают расследовать уголовные производства, в том числе и "дела Майдана", поэтому в настоящее время их передача неактуальна.

Уголовные производства по преступлениям против активистов Майдана передадут в Государственное бюро расследований (ГБР) не раньше ноября следующего года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Законодательством предусмотрено, что в течение двух лет органы прокуратуры продолжают расследовать уголовные производства, в том числе и «дела Майдана». Поэтому в настоящее время неактуальна передача «майдановских дел» в ГБР", - сказал Труба.

Вместе с тем он заявил, что в ноябре 2019 года «майдановские производства», которые не успели расследовать органы прокуратуры, уже должны быть переданы в ГБР, поэтому Бюро предлагает внести изменения в законодательство относительно определения конкретной даты, когда ГБР начнет работать.

"Это означает, что органы прокуратуры до этой определенной даты будут официально, без пробелов в законодательстве, выполнять свои полномочия по расследованию дел", - сказал Труба.

Как сообщал УНИАН, ранее Труба заявлял, что ГБР намерено начать работу с сентября текущего года.

На ГБР возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений.

20 ноября 2017 года вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым к подследственности ГБР относятся преступления, совершенные бывшими президентами, высшими государственными чиновниками, членами ЦИК, народными депутатами, руководством ГПУ, председателем Нацбанка, судьями и правоохранителями, детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, военными.