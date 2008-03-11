В ПР советуют “умникам из Кабмина” ехать в Москву и договариваться

«Нужно вначале предложить что-то лучшее, чем «УкрГазЭнерго», а потом говорить о том, имеет ли эта структура право существовать на украинском газовом рынке или не имеет». Так нардеп от Партии регионов Василий Хара прокомментировал «ИМК» заявление первого вице-премьер-министра Александра Турчинова о том, что «УкрГазЭнерго» не имеет права существовать на украинском газовом рынке, сообщает сайт Партии регионов.

«Что значит - не имеет право, если «УкрГазЭнерго» существует у нас сегодня на рынке не один день? Для меня подобное заявление - просто лозунг, за которым ничего не стоит», - заявил Василий Хара. «Есть соглашения, есть действующие схемы поставки газа в Украину, есть организации, работающие по этим схемам. Нужно вначале предложить что-то лучшее, чем «УкрГазЭнерго», а потом говорить о том, имеет ли эта структура право существовать на украинском рынке или не имеет. А просто наклеить ярлык - это глупо», - добавил он.

На вопрос, как отобразится на украинском газовом рынке ликвидация «УкрГазЭнерго», Василий Хара ответил: «Думаю, пока никак. Просто Юлия Владимировна и ее коллеги подняли бурю в стакане воды, начали войну с «Газпромом», а в конечном итоге при всех лозунгах, которые они озвучивали ранее, согласились на то, чтобы пока в области поставок газа в Украину все оставалось без изменений. Стыдно за руководителей, которые ведут себя подобным образом. Народу все равно, кто там посредник, главное - чтобы газ был всегда и не дорожал. А это достигается на переговорах. Для этого умникам из правительства, вместо того, чтобы формулировать лозунги, нужно ехать в Москву и договариваться с «Газпромом» о смене схемы поставок газа и о цене на него. И эта цена должна быть не выше той, которая есть на сегодня. Должен быть разговор на государственном уровне, а не болтовня и навешивание ярлыков».