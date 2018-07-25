Пентагон выделил деньги на производство Javelin, среди получателей - Украина и Литва
03:34, 25 июля 2018Политика
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Компании Raytheon и Lockheed Martin получили $308 млн на производство комплексов, работы должны быть завершены до сентября 2021 года.
REUTERS
Министерство обороны США выделило более $300 млн на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе, для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на список заключенных Пентагоном контрактов.
Компании Raytheon и Lockheed Martin получили $308 млн на производство комплексов, работы должны быть завершены до сентября 2021 года.
Среди получателей вооружения — Австралия, Украина, Литва, Турция и Эстония.
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