Пентагон выделил деньги на производство Javelin, среди получателей - Украина и Литва

Компании Raytheon и Lockheed Martin получили $308 млн на производство комплексов, работы должны быть завершены до сентября 2021 года.

Министерство обороны США выделило более $300 млн на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе, для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на список заключенных Пентагоном контрактов.

Компании Raytheon и Lockheed Martin получили $308 млн на производство комплексов, работы должны быть завершены до сентября 2021 года.

Среди получателей вооружения — Австралия, Украина, Литва, Турция и Эстония.