Состоится заседание ЦИК (если будет кворум)

Заседание Центральной избирательной комиссии из-за отсутствия кворума перенесено на 12 марта.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, объявленное на 11 марта заседание ЦИК сегодня уже не состоится, поскольку на рабочих местах работают 9 членов ЦИК, то есть необходимого для проведения заседания кворума нет.

В связи с этим заседание Центризбиркома, на котором планируется, в частности, рассмотреть вопрос относительно признания избранными депутатов Киевсовета по представлению Блока Юлии Тимошенко, переносится на 12 марта на 11 часов.

Заседание будет проходить по адресу: площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр Комиссии.

Аккредитация проводится до 10.00 12 марта по телефонам: 256-81-72, 256-82-80. Аккредитация обязательна.