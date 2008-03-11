МИД Украины выразил сомнения в искренности России

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что призывы российских официальных лиц о непризнании Голодомора геноцидом несовместимы с декларируемым стратегическим партнерством двух стран.

Об этом идет речь в комментарии пресс-службы МИД Украины, переданном УНИАН.

В комментарии напоминается, что, выступая на 7-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, представитель России в очередной раз призвал ООН воздержаться от квалификации массового голода 30-х годов прошлого века в Украине – Голодомора – как геноцида украинского народа.

В Украине это обращение было воспринято с возмущением, отмечает пресс-служба МИД.

“Заявления такого характера, с которыми периодически выступают российские представители, являются, по сути, ни чем иным, как циничной попыткой унизить и опорочить память миллионов наших невинно замордованных и заморенных голодом братьев и сестер, стереть даже упоминание об этой вопиющей странице кровавой летописи коммунистического тоталитарного режима”, - убеждены в МИД Украины.

В министерстве считают, что “подобные призывы российских официальных лиц несовместимы с декларируемым стратегическим партнерством наших двух стран и подрывают веру в искренность таких деклараций со стороны РФ”.

Как сообщал УНИАН, накануне постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Валерий ЛОЩИНИН призвал отказаться от попыток квалифицировать массовый голод 30-х годов прошлого века как геноцид.

"Вчера на сегменте высокого уровня была поднята тема так называемого Голодомора - массового голода 30-х годов прошлого столетия. Эту трагедию пытались представить как преступление геноцида, то есть целенаправленное уничтожение одной этнической группы населения. Историческая же правда заключается в другом. Жертвами трагических событий тех лет стали миллионы людей разных национальностей бывшего Советского Союза - россиян, украинцев, казахов, татар, башкир", - заявил В.ЛОЩИНИН, слова которого приводил Центр новостей ООН.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН на этот счет заявил: "Официальная позиция России есть: голод был", однако при этом пострадали не только украинцы, но и россияне, и татары, и евреи и другие национальности.

Власть Украины активно поднимает вопрос о Голодоморе, призывая международное сообщество признать голод 1932-33 годов актом геноцида украинского народа. Верховная Рада в ноябре 2006 года признала Голодомор геноцидом украинского народа. Эту позицию официально разделили 15 стран. В Украине 25 ноября официально отмечается День памяти жертв политических репрессий и голодоморов.

Голод 1932-33 годов, по оценкам некоторых украинских историков, унес жизни от 7 до 10 миллионов человек. По оценкам российских ученых, Голодомор охватил основные зерновые районы СССР - Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центральной черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал. По их данным, от голода погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - в Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона - в РСФСР.