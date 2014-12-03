Рада рассмотрит законопроект, который разрешает иностранцам работать в госорганах Украины

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект (№1161) внесли народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем, Руслан Князевич и Игорь Кононенко.

Законопроектом предусматривается, что для занятия должностей в государственных органах Украины иностранцы (лица без гражданства) должны соответствовать следующим требованиям: достижение совершеннолетия (а для членов Антимонопольного комитета Украины - достижение 30-летнего возраста); дееспособность; наличие признанного в мире лучшего практического опыта внедрения реформ в соответствующей сфере; наличие диплома о высшем образовании или квалификации, что подтверждают соответствующие знания должного уровня; владение государственным языком или понимание его в объеме, достаточном для выполнения служебных обязанностей; ненахождение в гражданстве государства-оккупанта.

Так, изменениями к Закону "О прокуратуре" предлагается предусмотреть возможность назначения иностранца генеральным прокурором Украины. В Законе Украины "О государственной службе" устанавливается, что на должности государственных служащих также могут быть назначены иностранцы. Принятия таких лиц на государственную службу осуществляется без проведения конкурса (если иное не предусмотрено законами Украины).

Кроме того, определено, что советниками, помощниками президента, председателя ВР, членов правительства могут быть назначены иностранцы.

В то же время среди причин для прекращения государственной службы, помимо общих оснований, предусмотренных Кодексом законов о труде Украины, определяется и не получение гражданства Украины в течение одного года со дня назначения на должность государственного служащего иностранца (лица без гражданства).

В статье 27 Закона "О государственной тайне" вносятся изменения, согласно которым иностранцам, которые назначены на должности в госорганах Украины и нуждаются по условиям своей служебной деятельности в доступе к государственной тайне, такой доступ предоставляется по соответствующей должности в порядке, определяемом Кабмином.

В Законе "О центральных органах исполнительной власти" предусматривается установить, что первым заместителем министра, заместителем министра (кроме первого заместителя министра, заместителя министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины и министра, который возглавляет министерство, что обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере транспорта, дорожного хозяйства, туризма и инфраструктуры) также может быть назначен иностранец.

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Как исключение, на должность руководителя, заместителя руководителя центрального органа исполнительной власти (кроме, в частности, должностей руководителей и заместителей руководителей Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины; Антимонопольного комитета Украины; Фонда государственного имущества Украины; центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы; центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сферах организации специальной связи, защиты информации, телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины) может быть назначен иностранец.

В Законе "О Кабинете министров Украины" планируется установить, что членами Кабмина (кроме премьер-министра Украины, министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины, министра юстиции Украины) также могут быть назначены иностранцы.

В случае внесения представления о назначении членами Кабмина иностранцев (лиц без гражданства) к такому представлению также прилагаются материалы, подтверждающие наличие у соответствующего кандидата на должность члена КМУ признанного в мире лучшего практического опыта внедрения реформ в соответствующей сфере.

Кроме того, в Законе от 14 октября 2014 года "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предусматривается определить, что директором Национального бюро также может быть назначен иностранец.