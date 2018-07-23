Поддерживала "сепаратистский шабаш": в БПП инициируют дело против задержанной в США россиянки (видео)

Деятельность россиянки во время пророссийских сепаратистских движений в 2014 году в Украине должны расследовать Генпрокуратура и СБУ, отмечает народный депутат Ирина Фриз.

Народный депутат Ирина Фриз направит обращение в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины о наличии признаков преступления и возбуждении уголовного дела в огтношении Марии Бутиной, которая была арестована правоохранительными органами США.

Как отметила Фриз на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующее видео, Бутина «отличилась во время пророссийского сепаратистского шабаша в 2014 году в Украине».

«На этом видео можно увидеть, как она поддерживает действия России в Крыму. В связи с этим буду обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины о наличии признаков преступления и возбуждении уголовного дела против Марии Бутиной. Ее выступления в Украине в 2014 году являются косвенным подтверждением выполнения заданий спецслужб РФ», - отметила депутат.

Фриз считает, что расследование украинских спецслужб поможет контрразведывательным органам США доказать причастность Бутиной к выполнению заданий Кремля на территории Соединенных Штатов.

Депутат напомнила, что Бутина была арестована правоохранительными органами США по подозрению во влиянии на внутреннюю политику США накануне встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в Хельсинки 16 июля.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без предупреждения власти США задержали 29-летнюю россиянку Бутину. Ее обвиняют в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику".

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Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать Бутину под залог.

Записи в ее блоге в "Живом журнале", а также видео на ее канале в Youtube свидетельствуют, что Бутина оправдывала аннексию Крыма и поддерживала боевиков на Донбассе.

В июня 2014 года Бутина участвовала в митинге в поддержку так называемой "Новороссии", который проходил в Москве. В своем блоге она призывала людей идти на митинг и жертвовать деньги боевикам. Также она заявляла, что "русские Украины имеют право на восстание". Кроме того, Бутина отмечала, что если бы в России было разрешено свободное ношение оружия, то российских наемников на Донбассе было бы намного больше.

На этом же митинге Бутина была одним из спикеров. В своем выступлении она оправдывала аннексию Крыма и заявляла, что "Донбасс идет тем же путем". Она призвала поддержать сепаратистов "добровольцами, гуманитарной помощью, в интернете и всеми способами". Вместе с этим события на Донбассе она назвала "гражданской войной".