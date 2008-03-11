Крымские татары угрожают сорвать курортный сезон

Крымские татары сорвут курортный сезон в случае отказа власти решать проблемы с землей, заявил сегодня в Симферополе журналистам координатор установленного перед крымским парламентом палаточного городка Фазыл ИБРАИМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ф.ИБРАИМОВА, «крымским татарам, как известно, в течение 3-4 лет не выдается земля... На сегодняшний день власти не решили ни одно из наших требований. Будем считать, что крымскотатарский народ на сегодняшний день оказался самым лояльным и порядочным по отношению к власти, ничего такого плохого не сделал».

На вопрос, насколько решительно крымские татары собираются отстаивать свои права, Ф.ИБРАИМОВ заявил, что сама установка палаток – это уже решительные действия. «Будем стоять. Если они думают, что мы не сумеем сорвать им сезон… Почему им, а не кому-то? Им - потому, что крымские татары гостиниц не имеют, не имеют пансионатов, ничего. К сожалению, по распаеванию и «раздербаниванию» Крыма крымским татарам ничего не досталось, хотя из этих пансионатов хотя бы 10% крымским татарам как народу должно было достаться. Но - ни заводов, ни фабрик. Если мы потеряем последнее – землю, то останемся ни с чем, и у нашего народа не будет будущего никогда. Мы не сможем накопить таких денег, чтобы дать властям, купить землю и построить там дом», – заявил он.

По его словам, крымские татары намерены стоять в пикетах, перекрывать дороги и придумывать новые способы борьбы за свои права. Вместе с тем, если земля будет выделена, то в ближайшие пять лет акций не будет, поскольку крымским татарам будет некогда, они будут строиться. Но в случае нерешения проблем крымских татар никто не сможет остановить, даже их лидеры, заявил Ф.ИБРАИМОВ. «Нас на колени поставить тяжело, не дай Бог планка сорвется где-то – потом остановить тяжело будет. Все делается для того, чтобы взорвать мир в Крыму. Этого не мы хотим, а вот те, которые сзади», – заявил Ф.ИБРАИМОВ, указывая рукой на здание Верховной Рады АРК.

«Татарами пугать людей не надо, люди как ехали, так и будут ехать. Просто будет неприятно, люди будут стоять, люди будут нервничать, что не могут проехать до Ялты, до Алушты… Комфортность сорвется у людей. Будут мелкие неприятности для тех, кто приедет – там пробки, тут еще что-то… Срыв сезона - не для народа, простой народ от этого мало что имеет. Сезон сорвется для тех, кто сзади меня – это их гостиницы, их пансионаты, у простого народа ничего нет», – заявил Ф.ИБРАИМОВ.