За сутки боевики 17 раз нарушали «режим тишины», ранены 7 мирных жителей - штаб АТО
08:30, 10 декабря 2014Политика
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Штабом АТО учтено 17 фактов нарушения режима «тишина» со стороны незаконных вооруженных формирований.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
«Районами, где фиксировались обстрелы позиций наших войск остаются Луганский, Донецкий и Дебальцевский плацдармы», - сообщает пресс-центр.
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В то же время, артиллерия сил АТО удары в ответ на открытие огня террористами не наносила.
Пресс-центр АТО сообщает, что в результате огневых атак террористов за сутки получили ранения различной степени тяжести 7 гражданских лиц. Все они доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
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