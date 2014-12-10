За сутки боевики 17 раз нарушали «режим тишины», ранены 7 мирных жителей - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Районами, где фиксировались обстрелы позиций наших войск остаются Луганский, Донецкий и Дебальцевский плацдармы», - сообщает пресс-центр.

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В то же время, артиллерия сил АТО удары в ответ на открытие огня террористами не наносила.

Пресс-центр АТО сообщает, что в результате огневых атак террористов за сутки получили ранения различной степени тяжести 7 гражданских лиц. Все они доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.