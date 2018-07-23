КИУ назвал имена депутатов, пропустивших почти все голосования Рады за сессию

Лишь отдельные депутаты приняли участие почти во всех голосованиях Рады. Среди них Иван Спорыш (99,82%), Михаил Бондарь (99,42%) и Виктор Пинзеник (99,29%).

53 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады на протяжении восьмой сессии (февраль-июль).

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Большинство из них являются членами группы «Видродження» (11 человек), «Оппозиционного блока» (15) и «Воли народа» (10), сообщается на сайте Комитета избирателей Украины (КИУ).

"Пятеро депутатов не проголосовали (не нажимали «за», «против» или «воздержался») ни разу за сессию. Это Евгений Бакулин, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев", - говорится в сообщении КИУ.

Также среди Топ-10 депутатов, которые почти не голосовали: Константин Жеваго (принял участие в 0,36% голосований), Евгений Мураев (0,54%), Виталий Чепинога (0,63%), Вадим Рабинович (1,3%), Ефим Звягильский (1,34%).

Также практически не голосовали такие известные политики, как Дмитрий Добкин (принял участие в 4,2% голосований), Сергей Кивалов (4,78%), Виталий Хомутынник (5,18%), Роман Зварыч (6,93%), Наталия Королевская (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михаил Поплавский (9,6%).

"Лишь отдельные депутаты приняли участие в почти всех голосованиях Совета. Среди них Иван Спорыш (99,82%), Михаил Бондарь (99,42%) и Виктор Пинзеник (99,29%)", - отмечается в сообщении.

Всего в течение восьмой сессии было проведено 72 пленарных заседания, во время которых состоялось 2239 голосований.