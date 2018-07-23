Вице-премьер Украины упрекнул Усика за бой в Москве
Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что из-за выступлений украинских спортсменов в России, например, Александра Усика, трудно доказывать миру агрессию Москвы.
Читайте такжеПорошенко поздравил Усика, Гройсман предложил присвоить боксеру звание Героя Украины
Об этом он написал в Twitter. "Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев - и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - считает Кириленко.
Как известно, в Москве прошел финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик побил россиянина Мурата Гассиева.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины.
Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбе". И это серьезно.— Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) July 23, 2018