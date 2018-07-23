Вице-премьер Украины упрекнул Усика за бой в Москве

Вице-премьер-министр Украины против участия украинцев в разного рода мероприятиях в РФ.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что из-за выступлений украинских спортсменов в России, например, Александра Усика, трудно доказывать миру агрессию Москвы.

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Об этом он написал в Twitter. "Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев - и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - считает Кириленко.

Как известно, в Москве прошел финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик побил россиянина Мурата Гассиева.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины.