Избран председатель Высшей квалификационной комиссии судей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии, передает Еспресо.TV. Указано, что во вторник состоялось организационное заседание, на котором было избрано руководство ВККС.

Председателем комиссии был избран сергей Козьякова, заместителем председателя - Николая Патрюка, а секретарем комиссии - Станислава Щетку.

Сергей Козьяков - адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко, бывший советник министра обороны и министра сельского хозяйства. Также является членом Совета по вопросам судебной реформы.

Был назначен членом ВККС по квоте Министерства юстиции 28 октября.

5 декабря Государственная судебная администрация назначила Станислава Щетку членом Высшей квалификационной комиссии судей.

В сентябре съезд судей Украины назначил по своей квоте 6 членов ВККС, а 28 октября Минюст назначил по своей квоте еще одного члена комиссии. Таким образом, в состав Высшей квалификационной комиссии судей назначено 8 из 11 членов, и она является правомочной.

Напомним, по закону "Об очищении власти" председатель Высшей квалификационной комиссии судей Игорь Самсин в октябре ушел в отставку.

В коалиционном соглашении указано, что судьи будут избираться по специальным "критериям добропорядочности".