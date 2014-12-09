Порошенко в Сингапуре обсуждал военно-техническое сотрудничество (фото)

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Порошенко отметил, что речь также шла о военно-техническом сотрудничестве производственных предприятий и возможности обмена опытом между антикоррупционным бюро Украины и Бюро коррупционных расследований Сингапура", - говорится в сообщении.

Ми домовились про те, що українські фахівці будуть отримувати повний доступ до досвіду, який має Сінгапур. pic.twitter.com/W3FridQrim — Петро Порошенко (@poroshenko) December 9, 2014

"Договорились о том, что украинские специалисты будут получать полный доступ к опыту, который имеет Сингапур", - цитирует Петра Порошенко его пресс-служба.

Также президент встретился с украинцами, проживающими в Сингапуре.