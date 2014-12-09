Порошенко в Сингапуре обсуждал военно-техническое сотрудничество (фото)

17:28, 09 декабря 2014
Политика
0 0

Президент Петр Порошенко в Сингапуре обсуждал военно-техническое сотрудничество и обмен опытом между антикоррупционными бюро Украины и Сингапура.

Порошенко в Сингапуре на встрече с президентом этой страны / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Порошенко отметил, что речь также шла о военно-техническом сотрудничестве производственных предприятий и возможности обмена опытом между антикоррупционным бюро Украины и Бюро коррупционных расследований Сингапура", - говорится в сообщении.

"Договорились о том, что украинские специалисты будут получать полный доступ к опыту, который имеет Сингапур", - цитирует Петра Порошенко его пресс-служба.

Порошенко в Сингапуре говорил о военном сотрудничестве / УНИАН

Также президент встретился с украинцами, проживающими в Сингапуре.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter