Порошенко в Сингапуре обсуждал военно-техническое сотрудничество (фото)
Президент Петр Порошенко в Сингапуре обсуждал военно-техническое сотрудничество и обмен опытом между антикоррупционными бюро Украины и Сингапура.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Порошенко отметил, что речь также шла о военно-техническом сотрудничестве производственных предприятий и возможности обмена опытом между антикоррупционным бюро Украины и Бюро коррупционных расследований Сингапура", - говорится в сообщении.
Ми домовились про те, що українські фахівці будуть отримувати повний доступ до досвіду, який має Сінгапур. pic.twitter.com/W3FridQrim
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 9, 2014
"Договорились о том, что украинские специалисты будут получать полный доступ к опыту, который имеет Сингапур", - цитирует Петра Порошенко его пресс-служба.
Также президент встретился с украинцами, проживающими в Сингапуре.
Українці по всьому світу готові захищати Україну. Дякую українцям у Сінгапурі за допомогу військовим. pic.twitter.com/RzepGLYWn4
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 9, 2014