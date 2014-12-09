Режим прекращения огня введен в действие на всех позициях - пресс-центр АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

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«По инициативе президента Украины Петра Порошенко на всех позициях сил АТО введен в действие режим прекращения огня», - сообщает пресс-центр.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки штабом Антитеррористической операции не зафиксировано признаков прекращения огня со стороны террористов.

В зону поражения попали населенные пункты Станица Луганская, Трехизбенка, Новомихайловка, Верхняя Ольховая, Счастье, Крымское, Опытное, Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Пески,Тоненькое, Новобахмутовка, Красное, Тарамчук, Артемово, Майорск, Чернухино, Шумы, Дебальцево, Ольховатка, Углегорск, Никишино, Новоорловка, Редкодуб.