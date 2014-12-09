За сутки боевики более 60 раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«На протяжении прошлых суток бандиты совершили 64 попытки атак позиций украинских войск. А также, населенных пунктов на Луганском, Донецком, Дебальцевском направлениях», - сообщает пресс-центр.

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В зону поражения попали населенные пункты Станица Луганская, Трехизбенка, Новомихайловка, Верхняя Ольховая, Счастье, Крымское, Опытное, Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Пески,Тоненькое, Новобахмутовка, Красное, Тарамчук, Артемово, Майорск, Чернухино, Шумы, Дебальцево, Ольховатка, Углегорск, Никишино, Новоорловка, Редкодуб.