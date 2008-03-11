Кого украинцы хотят видеть президентом (опрос)

Большинство украинцев не поддерживают проведение новых досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральным директором компании ООО «ФОМ – Украина» Александром БУХАЛОВЫМ.

В частности, идею проведения досрочных парламентских выборов не поддерживают 67,7% опрошенных, 17,9% - поддерживают и 14,5% - затруднились с ответом.

В то же время, в случае проведения выборов 63,5% респондентов готовы принять участие в голосовании, 24,9% - не пойдут голосовать, а 11,7% - затруднились с ответом.

Кроме того, в случае проведения досрочных выборов, за Блок Юлии Тимошенко готовы проголосовать 36,4% опрошенных; за Партию регионов – 28,8%; за блок «Наша Украина – Народная самооборона» – 8,7%; за Блок Литвина – 5%; за Коммунистическую партию Украины – 6,5%; против всех - 10,3%. Остальные политические силы, согласно данным опроса, не преодолеют 3% избирательный барьер.

Отвечая на вопрос, «За кого Вы будете голосовать в случае проведения президентских выборов?», 26,8% респондентов выразили готовность поддержать лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО; 20,3% - председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА; за нынешнего главу государства Виктора ЮЩЕНКО готовы проголосовать 9,9% опрошенных; за спикера Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА – 1,2%; за лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО – 3,6%; за председателя Соцпартии Украины Александра МОРОЗА – 1,1%; за лидера Блока своего имени Владимира ЛИТВИНА – 3,8%.

Опрос проводился компанией «ФОМ-Украина» с 20 февраля по 2 марта 2008 года. Методом интервью по месту проживания опрошено 2 тис. респондентов в 160 населенных пунктах Украины. Ошибка выборки +/- 2,2%.