Нардеп от "Самопомощи" решил сложить полномочия, но до осени это невозможно

Сложить полномочия Журжий сможет осенью, когда за это проголосуют его коллеги.

Народный депутат от "Самопомощи" Андрей Журжий написал заявление о сложении депутатских полномочий. Документ опубликован на странице политсилы в Facebook. Заявление было написано еще 26 июня, зарегистрировано - сегодня, 18 июля.

Как сообщает ТСН, сложить полномочия Журжий сможет лишь тогда, когда за это проголосуют его коллеги. А все они сейчас на летних каникулах и вернутся к работе в сессионном зале лишь осенью.

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В заявлении Журжия на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия он указал, что "накануне выборов в парламенте произошел откат осуществленных реформ". Поэтому он не видит причин находиться в парламенте, который приостановил работу над воплощением ключевых экономических реформ - введение налога на вывезенный капитал, ликвидация налоговой полиции, экономических подразделений СБУ и Нацполиции.

Место Журжия может занять депутат Луцкого горсовета Юлия Вусенко, которая значится под №36 в избирательном списке.

Напомним, в течение 2005-2014 годов Журжий был руководителем юридического департамента группы компаний Fozzy Group. Также был президентом ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры". Журжий является членом правления Ассоциации юристов Украины, членом Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины, председателем Дисциплинарного комитета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 13 июля из состава фракции "БПП" вышел нардеп-мажоритарщик Вадим Кривохатько.