Из состава фракции "БПП" вышел нардеп-мажоритарщик

В составе фракции «БПП» осталось 135 народных депутатов.

Народный депутат Украины Вадим Кривохатько вышел из состава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Таким образом, в составе фракции «БПП» осталось 135 народных депутатов.

Как известно, Кривохатько избирался в избирательном округе №82 в Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, в январе от сердечного приступа скончался бывший нардеп-соратник Ющенко.