Из состава фракции "БПП" вышел нардеп-мажоритарщик
13:43, 13 июля 2018Политика
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В составе фракции «БПП» осталось 135 народных депутатов.
Кривохатько избирался в округе в Запорожской области / Фото УНИАН
Народный депутат Украины Вадим Кривохатько вышел из состава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко».
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Таким образом, в составе фракции «БПП» осталось 135 народных депутатов.
Как известно, Кривохатько избирался в избирательном округе №82 в Запорожской области.
Как сообщал УНИАН, в январе от сердечного приступа скончался бывший нардеп-соратник Ющенко.
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