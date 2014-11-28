В Украину прибыла первая партия военной помощи от Канады

Как передает корреспондент УНИАН, партию груза сопровождает посол Украины в Канаде Вадим Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября министр обороны Канады Роб Николсон заявил, что Канада предоставит Украине нелетального военной поддержки еще на 11 млн канадских долларов.

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Вчера в Минобороны Украины заявляли, что 28 ноября из Канады доставят свыше 3 тыс. комплектов зимней формы одежды для военнослужащих Вооруженных сил Украины общей стоимостью около 1,5 млн долл.