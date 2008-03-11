Европейские «денежные мешки» затронули три вопроса на встрече с Тимошенко

Европейские бизнесмены призвали премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО к стабильности в осуществлении реформ.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе источник, близкий к организаторам встречи, об этом шла речь во время встречи 10 марта Ю.ТИМОШЕНКО с европейскими бизнесменами – инвесторами в украинскую экономику.

“Было три основных вопроса: стабильность и предсказуемость в реформах и изменениях законодательства; решение вопроса с возмещением налога на добавленную стоимость, который на сегодня является очень коррумпированным; вопрос собственности на землю несельскохозяйственного назначения – потому что сегодня очень трудно приобрести землю в Украине”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, украинский премьер, в свою очередь, заверила бизнесменов в желании осуществлять предсказуемые реформы.

На встрече с Ю.ТИМОШЕНКО присутствовали представители компаний Shell, Nokia, Volvo, St-Gobain, SAP, ERT.