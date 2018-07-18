Послы ЕС одобрили санкции против причастных к незаконному строительству Керченского моста

Индивидуальные санкции введены против шести человек, причастных к строительству Крымского моста.

Послы государств-членов ЕС одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

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Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко. "Это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма", - заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 18 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз ввести санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в оккупированном Россией Крыму и за строительство Крымского моста через Керченский пролив.

19 июня Совет ЕС продлил до 23 июня 2019 года санкции, предусматривающие запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Крым и импортировать товары с полуострова.