В ВР зарегистрировали проект постановления об ускоренном предоставлении Украине статуса союзника США
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно ускорения предоставления Украине полноценной военной помощи и статуса особого союзника Соединенных Штатов Америки.
Информация об этом размещена на сайте ВР.
Авторами законодательной инициативы являются народные депутаты: Андрей Парубий, Сергей Пашинский и Иван Винник.
Текст проекта на сайте пока отсутствует.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народного фронта», авторы документа отметили, что «Российской Федерацией фактически осуществлен акт военной агрессии в отношении Украины».
«С территории Российской Федерации продолжаются обстрелы территории Украины, поставки оружия, военной техники и амуниции для незаконных вооруженных группировок», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
«На территории Украины до сих пор дислоцируются российские воинские подразделения. Более того, к украинско-российской границе стягиваются новые российские воинские подразделения. Существует реальная угроза эскалации военных действий и возможность полномасштабного военного вторжения Российской Федерацией», - утверждают авторы документа.
Народные депутаты также напомнили, что Соединенные Штаты Америки являются одними из государств-гарантов, которые взяли на себя обязательство по обеспечению суверенитета Украины в соответствии с Будапештским Меморандумом
«Принятие постановления будет способствовать обеспечению Вооруженных Сил Украины необходимой военной техникой и оружием, привлечет международно-правовые механизмы гарантирования безопасности государства». – отмечают авторы в пояснительной записке к проекту постановления.