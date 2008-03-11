В БЮТ намекают Центризбиркому, что пора паковать чемоданы

Лидер фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА не исключает, что БЮТ может внести в Верховную Раду проект постановления о выражении недоверия Центральной избирательной комиссии, если она не примет решение о замещении депутатов Киевсовета от блока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам, комментируя отсутствие кворума на сегодняшнем заседании ЦИК по вопросу признания избранными и регистрации новых депутатов Киевсовета от БЮТ.

«Мы будем, по-видимому, вносить предложение в ВР, если будет проявлена бездеятельность ЦИК, – то есть все основания говорить о выражении недоверия ЦИК. И вместо этих членов нужно избрать тех, которые будут политически незаангажированы, а будут принимать решения по существу», - сказала Т.МЕЛИХОВА.

Она напомнила, что члены ЦИК назначаются парламентом по представлению Президента.

«Есть все основания считать, что ВР все же заработает, и можно будет решать, в том числе, вопрос по ЦИК», - добавила лидер фракции БЮТ в Киевсовете.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2007 года съезд БЮТ принял решение о лишении полномочий 15 депутатов Киевсовета, которые вышли из фракции (на местных выборах 2006 г. по спискам БЮТ в Киевсовет прошел 41 депутат).

КГТИК 11 февраля с.г. прекратила рассмотрение вопроса относительно регистрации новых депутатов Киевсовета в связи с обращением БЮТ от 5 февраля в ЦИК по этому вопросу.

6 марта заседание ЦИК по вопросу регистрации новых депутатов Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума.

7 марта БЮТ обратился с иском в Окружной административный суд Киева по поводу бездеятельности ЦИК.

Сегодня заседание ЦИК по вопросу регистрации новых депутатов Киевсовета также не может начаться из-за отсутствия кворума: на заседании присутствуют 7 из 15 членов ЦИК. Для того, чтобы заседание считалось легитимным, необходимо присутствие двух третей состава комиссии. То есть, присутствие 10 из 15 членов.