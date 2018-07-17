РФ ответила на обвинения по МН17 и заявила о готовности "как и раньше" содействовать расследованию

Также в российском внешнеполитическом ведомстве сетуют на "упущенное время" в расследовании причин катастрофы.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что обвинения против РФ в атаке на малайзийский «Боинг» (рейса МН17) четыре года назад в небе над оккупированной частью Донецкой области «ничем не обоснованы» и сетуют на «упущенное время» в расследовании.

Об этом говорится в комментарии МИД России в связи с четырехлетней годовщиной крушения малайзийского «Боинга» на востоке Украины.

«В конце мая с.г. Нидерланды и Австралия, не дожидаясь ответов российской стороны на направленные голландской прокуратурой в марте, апреле и мае с.г. запросы о правовой помощи по «делу МН17», выдвинули против России ничем не обоснованные обвинения в причастности к гибели малайзийского лайнера и в ультимативной форме потребовали вступить в переговоры для обсуждения правовых последствий такой ответственности, включая выплату компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы», - говорится в заявлении.

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В МИД РФ считают, что тем самым эти две страны-члены Совместной следственной группы по расследованию причин катастрофы продемонстрировали свою неготовность к продолжению полноценного конструктивного сотрудничества по «делу МН17», а также они не заинтересованы в проведении «всеобъемлющего, объективного и независимого международного расследования».

Кроме того, в заявлении отмечается, что в приуроченном к 4-летней годовщине катастрофы малайзийского «Боинга» заявлении министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп говорится об обращенном к России предложении Нидерландов и Австралии о «начале диалога вокруг обстоятельств, приведших к трагической потере невинных жизней».

«Именно к такому сотрудничеству мы призывали, начиная с 2014 г., однако прошло 4 года, прежде чем наши партнеры осознали потребность в нем. Сколько времени упущено. Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности 2166 и по-прежнему готова оказывать содействие расследованию, чтобы добиться установления истины и привлечения к ответственности виновных», - утверждают в МИД.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Нидерланды фактически сняли с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке страны.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбивание рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

МИД по поручению президента Петра Порошенко начал консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за сбивание самолета рейса MH17.