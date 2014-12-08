Боевики обстреливают из артиллерии школу в Артемовом, ранен один ребенок - МВД

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Идет массированный артобстрел в г. Артемове, территория Дзержинского городского совета. Под прицелом боевиков снова дети», - написал он.

Читайте такжеПод ночными обстрелами погибли трое мирных жителей Донецка«В школе находится около 50 детей, учитель спрятал их в подвале», - сообщил Аброськин.

«Один ребенок, мальчик 2006 года рождения, получил осколочное ранение. Первая медицинская помощь уже оказана», - добавил он.