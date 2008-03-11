Приговор обвиняемым в убийстве Гонгадзе могут объявить 15 марта

Ожидается, что 15 марта Апелляционный суд Киева вынесет приговор обвиняемым в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщили адвокаты подсудимых.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Апелляционный суд г. Киева перенес заседание по делу об убийстве Г.Гонгадзе по ходатайству подсудимого Николая ПРОТАСОВА, который пожаловался на состояние своего здоровья.

3 марта Апелляционный суд Киева во второй раз вынужден был перенести на 11 марта судебное заседание по делу Г.Гонгадзе из-за болезни Н.ПРОТАСОВА.

Как сообщила журналистам адвокат вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, в судебном процессе до того, как судьи пойдут в совещательную комнату для принятия приговора подсудимым, осталось выслушать самих подсудимых, их последнее слово и реплики адвокатов со стороны обвинения.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В его убийстве обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины – Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый – бывший руководитель этого же Департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.